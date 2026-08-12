На заочную проектную сессию приглашают псковских преподавателей СПО

Федеральный центр развития воспитания в системе СПО (ВДЦ «Смена») в преддверии нового учебного года организует проектную сессию: «Профессионально-трудовое воспитание в СПО – проектируем союз с работодателем», сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном институте повышения квалификации работников образования (ПОИПКРО).

К участию в ключевой проектной сессии перед стартом нового учебного года приглашаются руководители и педагогические работники СПО, специалисты органов управления образованием, представители работодателей и экспертного сообщества.

Сессия состоится 27 августа. Начало в 10:00. В ней можно принять участие как очно, так и дистанционно. Очно она будет проводиться в городе Реутов, Московская область.

Своей целью мероприятие ставит выработку прикладных подходов к развитию профессионально-трудового воспитания студентов СПО, определение эффективных механизмов партнерства с предприятиями-работодателями и формирование предложений по совершенствованию воспитательной работы на 2026/2027 учебный год.

Сессия откроется панельной дискуссией и продолжится командной работой в четырех профильных секциях:

Управление воспитательным процессом — проектирование системных управленческих решений;

Методическое обеспечение — обновление инструментария и рабочих программ;

Воспитательные технологии в образовательном процессе — интеграция воспитания в рабочие программы предметов, дисциплин, модулей;

Организация воспитательной работы в период практической подготовки - бесшовный переход «колледж — производство».

Работа секций строится на решении реальных практических кейсов. По итогам работы каждая группа представит свои решения экспертам и внесет вклад в создание единой дорожной карты развития профессионально-трудового воспитания в системе СПО.

Участники познакомятся с эффективными моделями взаимодействия образовательных организаций и работодателей. Получат готовые практические решения по ключевым вопросам трудового воспитания. Смогут напрямую обменяться опытом с коллегами, экспертами и представителями реального сектора экономики и получат возможность повлиять на формирование единой воспитательной повестки в СПО.

Участие в сессии бесплатное. Регистрация обязательна как для очных участников, так и для подключения в дистанционном формате.