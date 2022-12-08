Общество

День Героев Отечества отмечается в России 9 декабря

День Героев Отечества отмечается в России сегодня, 9 декабря.

Изображение: Псковское региональное отделение РВИО

Свою историю праздник начинает ещё с XVIII века. Памятная дата приурочена к учреждению императрицей Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году. Носить орден полагалось на «ленте шелковой о трех черных и двух желтых полосах», впоследствии за ней закрепилось название — Георгиевская лента, сообщает Telegram-канал Псковского регионального отделения РВИО.

Орден Святого Георгия имел четыре степени и вручался только офицерам русской армии и ее союзников, проявившим личную доблесть в боях. Кавалерами этого ордена за всю историю награждений стали около 10 тысяч человек, а полными кавалерами (имевшими все 4 степени) всего четверо - фельдмаршалы М. И. Голенищев-Кутузов-Смоленский, М. Б. Барклай-де-Толли, И. И. Дибич-Забалканский и генерал И. Ф. Паскевич-Эриванский.

Ежегодные торжественные приемы по случаю орденского праздника проходили 9 декабря в Зимнем дворце. После 1917 года орден и праздник упразднили.

8 августа 2000 года орден Святого Георгия восстановили в качестве высшей военной награды России, а в 2007 году возродили праздник.

Знак ордена Святого Георгия I степени состоял из креста, звезды и ленты, носился через правое плечо под мундиром. Знак II степени предполагал наличие звезды и большого креста, украшался тонкой лентой и носился на шее. Знак III степени был с малым крестом, также носился на шее. Знак IV степени на колодке располагался на левой стороне груди перед другими орденами и медалями.