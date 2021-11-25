Общество

Медаль Александра Невского учредили в Псковской области

Медаль Александра Невского учредили в Псковской области. Соответствующие изменения в региональный закон о наградах одобрили депутаты регионального парламента на сессии 25 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Медалью Александра Невского будут награждаться за особый вклад в возрождение исторического наследия Псковской области, духовное, нравственное и патриотическое воспитание граждан, развитие экономики, науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, добровольчества (волонтерства) и других общественно значимых сфер деятельности на территории Псковской области.

Медаль учреждается в честь празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. В иерархической системе наград Псковской области расположится между медалью «За заслуги перед Псковской области» и медалью «Родительская слава».

При награждении медалью единовременное государственное пособие выплачиваться не будет.

Депутаты единогласно поддержали законопроект в двух чтениях.