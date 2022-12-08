Общество

Гирлянду воинской славы возложили к памятнику освободителям Пскова. ФОТО

Торжественный митинг прошёл на площади Героев-десантников в Пскове сегодня, 9 декабря, в День Героев Отечества, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В мероприятии приняли участие глава Пскова Борис Елкин, прокурор Псковской области Иван Грибов, военнослужащие и ветераны, члены юношеских патриотических организаций и другие.

В рамках митинга состоялось возложение цветов и гирлянды воинской славы к памятнику освободителям Пскова (танку Т-34).

Напомним, свою историю День Героев Отечества начинает ещё с XVIII века. Памятная дата приурочена к учреждению императрицей Екатериной II ордена Святого Георгия Победоносца в 1769 году.