Общество

Псковская область дополнительно получит свыше 11 млн рублей на оплату труда медработников

Свыше 11,3 млн рублей дополнительно получит Псковская область из федерального бюджета на зарплату врачей и среднего медицинского персонала в следующем году. Соответствующее распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В целом правительство Российской Федерации дополнительно направит субъектам свыше 7,4 млрд рублей. Средства будут распределены между бюджетами территориальных Фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).