Общество

Хранить домашние консервы в холодильнике посоветовали псковичам в Роспотребнадзоре

О правилах безопасности при приготовлении домашней консервации напомнили россиянам в Роспотребнадзоре. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства.

«Ботулизм – тяжелое заболевание, поражающее центральную нервную систему, и при несвоевременном обращении за помощью заканчивается летальным исходом», – предупредили специалисты.

В 2021 году от ботулизма пострадало 148 человек, из них 22 случая с летальным исходом (14,9%). За 1 полугодие 2022 года от ботулизма пострадало 65 человек, из них 6 случаев с летальным исходом (9,2%).

При приготовлении домашней консервации необходимо помнить, что именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно-опасного заболевания – ботулизма.

Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода. Именно поэтому ботулизмом часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. При этом внешний вид, вкус и запах продуктов не изменяется, иногда, и совсем не обязательно, может отмечаться вздутие консервных банок.

Споры ботулизма широко распространены в природе: их постоянно находят в воде, особенно в придонных слоях, почве, откуда они и попадают в продукты, подвергающиеся консервированию и переработке.

Следует помнить следующие правила:

нельзя покупать на рынке и у случайных лиц продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках, зачастую продукты для продажи готовят, обрабатывают и хранят без соблюдения правил гигиены и температурного режима,

нельзя покупать у случайных лиц продукты домашнего копчения: крупные окорока, рыбу - особенно опасен толстолобик и другие рыбы, обитающие в придонных слоях воды; из кишечника рыбы, при ее неправильной обработке, споры легко проникают в толщу мышц;

нельзя в домашних условиях готовить консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа; эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма;

нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили,

нельзя нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки,

нельзя употреблять в пищу консервы из вздувшихся банок.

Необходимо: