Общество

Михаил Ведерников помог решить ряд острых вопросов по поддержке граждан с ОВЗ

Наиболее острые вопросы защиты прав граждан с ограниченными возможностями здоровья обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с представителями госучреждений и общественных организаций инвалидов. Встреча прошла на площадке Производственно-интеграционных мастерских для инвалидов имени В. П. Шмитца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участники неформального разговора рассказали губернатору об успешно реализованных проектах, проведенной работе по поддержке людей с инвалидностью, и не скрывали и трудностей, с которыми зачастую приходится сталкиваться. В свою очередь глава региона озвучил сразу несколько решений.

Так, Михаил Ведерников пообещал поддержку в продолжении проекта «Спорт доступен каждому». За счет средств федерального гранта в рамках проекта были подготовлены инструкторы-методисты, оборудована специализированная площадка для людей с инвалидностью, приобретен автотранспорт с подъемным устройством. В частности, губернатор поддержал предложение о выделении ставок и постоянном трудоустройстве двух инструкторов на базе регионального Центра спортивной подготовки, а также продолжении работы по включению в занятия спортом граждан с ОВЗ.

По решению губернатора актуальный для многих вопрос организации транспортировки лежачих больных будет включен в профильную госпрограмму, что позволит закрепить и финансирование на это направление соцпомощи. До этого средства выделялись из резервного фонда на основании адресных обращений. Михаил Ведерников подчеркнул, что соответствующие изменения в программу должны быть внесены к рассмотрению регионального бюджета во втором чтении.

Еще один из озвученных вопросов касался развития системы трудовой занятости лиц с ментальной инвалидностью, в первую очередь за счет расширения филиала производственно-интеграционных мастерских в Великих Луках. Руководитель учреждения Вячеслав Сукманов рассказал, что в городе на Ловати реализован первый, тренировочный этап мастерских, в который уже включены 16 человек. Для развития проекта необходима реконструкция здания под производственное отделение. Глава региона выразил готовность оказать поддержку в подготовке проектной документации. Учитывая уникальность проекта, отметил губернатор, вопрос его реализации может быть решен за счет федеральных грантов или участия в ведомственных программах. Необходимая помощь в проработке проекта будет оказана.

Особое внимание на встрече уделили вопросам развития доступной среды, поддержки предприятий, где трудятся граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Глава региона поблагодарил участников встречи за постоянное конструктивное взаимодействие. «Мы с вами не просто решаем вопросы важной социальной группы людей, а вы для нас еще и эксперты по многим вопросам, например, по созданию доступной городской среды. Несмотря на сложности сегодняшнего дня, мы стараемся максимально реагировать на ваши обращения, в том числе выходить и на системные решения. Уверен, что в открытом диалоге мы решим все задуманные планы и будем строить новые», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках визита в мастерские глава региона осмотрел и ход строительства корпуса отделения развития и ухода для лиц с тяжелыми и множественными нарушениями. Его возведение началось летом текущего года и в настоящее время закрыт «теплый контур», проведены коммуникации. Сейчас идет утепление и подготовка к чистовой отделке. Проект реализуется при поддержке немецких партнеров. Вячеслав Сукманов познакомил главу региона с функционалом каждого из помещений.

Открытие нового корпуса позволит увеличить число мест для посетителей отделения, создаст комфортные условия для ухода и занятий. В настоящее время группа дневного пребывания очень востребована, и открытие этой площадки позволит снять существующую очередь, заверил Вячеслав Сукманов. По решению губернатора регион также окажет поддержку и в установке уличной инклюзивной спортивной площадки рядом со зданием.