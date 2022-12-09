Общество

Диетолог назвал пять простых правил для лёгкого похудения

Для того, чтобы быстро сбросить лишний вес, не нужно соблюдать строгую диету, голодать и отказываться от вкусной еды. По мнению доктора медицинских наук, диетолога Майкла Бола, для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, стоит соблюдать пять простых правил.

Так, специалист советует сосредоточиться на процессе похудения, а не на цели. Например, не считать ежедневно калории, а поставить цель: пить больше жидкости, отказаться от позднего ужина, включить в свой график занятия спортом, сообщает runews24.

Кроме того, диетолог говорит, что нельзя ставить себя в жесткие рамки и запрещать все вкусное. В противном случае худеющий рискует быстро сорваться. Вместо этого стоит постепенно привыкать к правильному питанию.

Также стоит обращать больше внимания не на красоту тела, а на здоровье. Например, на то, что с уходом килограммов улучшается самочувствие.

В завершение Бол рекомендует регулярно записывать в дневник все важное, что связано с похудением. Кроме того, нужно регулярно хвалить себя за достигнутые результаты, уверяет специалист.