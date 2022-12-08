Общество

Речи о дополнительной мобилизации не идет - Путин

Речи о дополнительной мобилизации не идет, возможна ротация внутри уже мобилизованных, половина из них - на полигонах, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал – 300 тысяч было призвано в рамках мобилизации… 150 тысяч находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тысяч – в боевых подразделениях», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам Высшего Евразийского экономического совета, отвечая на вопрос о том, какие факторы могут повлиять на изменение решения, которое привело бы к возобновлению частичной мобилизации.

По данным президента, «остальная половина или на вторых-третьих позициях – это фактически роль территориальных войск, либо занимается дополнительной подготовкой», пишет РИА Новости.

«А еще 150 тысяч вообще не находятся даже в группировке, эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Это считается такой боевой резерв – половина всех мобилизованных, поэтому о мобилизации дополнительной сейчас речи нет никакой», - подчеркнул он.

Говоря о возможной ротации внутри мобилизованных, президент отметил, что этот вопрос действительно обсуждался. «Надо смотреть будет по ситуации, по развитию, может быть, одни формирования менять на другие, все же будут иметь статус участников боевых действий, если кто-то на Дальнем Востоке, допустим, или в Сибири еще тренируется, а кто-то находится в зоне боевых действий – это же разные вещи. Надо смотреть, это министерство обороны, Генеральный штаб думают над этим, примут решение», - пояснил Путин.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. 31 октября Минобороны РФ объявило, что призыв из запаса в рамках частичной мобилизации завершается, вручение повесток прекращается. С 1 ноября в стране стартовал осенний призыв срочников.