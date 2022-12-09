Общество

Торговые центры города приготовили мероприятия для псковичей

Торговые центры города приготовили мероприятия для псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятий.

Фото здесь и далее: организаторы мероприятий

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» пройдет ярмарка мастеров. Как рассказали организаторы, ярмарка мастеров - это:

отличный повод выбрать подарки для любимых и дорогих людей,

уникальные работы ручной работы, которые не найти в магазинах,

товары на любой вкус в одном торговом пространстве.

Ярмарка мастеров будет работать с 10.00 до 17.00. Вход на свободный.

«В воскресенье в торговом комплексе "ПИК60" всех будет ждать Дед Мороз! Целый год мы не говорили этих слов, и вот наступает тот самый день, когда впервые в этом году каждый может сказать - "Здравствуй Дедушка Мороз"!» - говорится в анонсе.

Программа начнется 11 декабря в 15.00. Псковичей ждет:

конфетти-шоу;

новогоднее настроение и сюрпризы;

веселые пижамные жители;

стая снегурочек;

белый медведь;

и сразу 2 Деда Мороза.

«Ничего не понятно? Приходите всей семьей - будем разбираться!» - пригласили псковичей на встречу.

Также в ТРК «Акваполис» продолжает работу «Музей восковых фигур». С 8 декабря по 15 января (включительно) открыта для посещения выставка восковых фигур «История в лицах».

Санкт-Петербургский музей восковых фигур впервые представил в Пскове передвижную экспозицию «История в лицах». Выставка восковых фигур — это уникальная возможность погрузиться в историю и познакомиться с личностями, которых обычно можно увидеть только на страницах книг, на полотнах художников или по телевизору, заметили организаторы выставки.

В экспозиции выставки представили 85 экспонатов, среди которых 52 исторические личности и 33 сказочных героя.

Она познакомит посетителей с Иваном Грозным, Петром I, Екатериной Великой, Ломоносовым, Николаем II, Распутиным и другими. Вторая часть выставки, станет подарком для юных посетителей. Здесь можно будет увидеть героев фильмов, мультфильмов и сказок. Среди них: веселые Миньоны, харизматичный огр Шрек и его верный спутник Осёл, Белоснежка и гномы, Гулливер и лилипуты и Человек-Паук.

Все фигуры выполнены максимально натуралистично, отмечают организаторы. Над созданием каждой фигуры в течение 3-12 месяцев трудились 40 человек самых разных профессий: работники архивов, скульпторы, художники-костюмеры, стилисты, гримеры, постижеры – мастера по изготовлению париков. Для изготовления видимых частей применялся специальный восковой состав, который выдерживает температуры от –28ºС до +28ºС.

С восковыми фигурами можно сфотографироваться и снять видео. «Такое развлечение точно придется по душе и взрослым, и детям, билет на выставку станет отличным подарком, а фотографии, сделанные здесь, украсят странички в социальных сетях! Все желающие смогут попасть на увлекательную экскурсию по экспозиции выставки!» - добавили в музее.

Категория 0+. Выставка работает на первом этаже ТРК «Акваполис (улица Кузбасской дивизии, 19).

Стоимость билетов:

взрослый - 350 рублей;

пенсионеры, студенты - 300 рублей;

детский (с 5 до 15 лет) - 250 руб;

школьные группы от 10 человек - 200 рублей с ученика;

дети до 5 лет - бесплатно,

фотосъёмка - бесплатно.

Узнать подробности можно по телефону: +7 918 358 33 41.

У ТРК «Акваполис» продолжает гастроли цирк. «Цирк шапито братьев Мансуровых с 8 по 18 декабря будет радовать и удивлять своими талантами, дарить улыбки и искренние эмоции! В цирке нет зверей - есть только невероятные трюки и море положительных эмоций для взрослых и детей», - добавили организаторы.