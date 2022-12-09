Общество

Экс-руководитель псковского УФСИН уволился с должности начальника ведомства по Пермскому краю

Экс-руководитель псковского УФСИН Юрий Лымарь уволился с должности начальника ведомства по Пермскому краю.

Юрий Лымарь

«Начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь освобождён от занимаемой должности по собственному желанию. Указ вступил в силу 5 декабря», - приводит сообщение пресс-службы ведомства РБК.

Временно исполняющим обязанности начальника ГУФСИН России по Пермскому краю назначили подполковника внутренней службы Самира Бабаева.

Напомним, с 1980 по 1982 год Юрий Лымарь проходил срочную службу в пограничных войсках. В 1987 году - окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, после чего - поступил на службу в управлении исполнения наказаний по Пермской области. С 2007 по 2009 год Юрий Лымарь был председателем ликвидационной комиссии соликамской колонии УТ-389/9 в Пермском крае, которая была реорганизована в ФКУ ИК-9. Юрий Лымарь возглавлял УФСИН России по Псковской области около 10 лет, с 2009 года.

Указом президента Российской Федерации от 30 сентября 2019 № 474 Юрий Лымарь был назначен начальником ГУФСИН России по Пермскому краю.