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Общество

Не допускать перекала печи в холода призвали псковичей

10.12.2022 18:45|ПсковКомментариев: 0

О правилах безопасности при эксплуатации печи напомнили псковичам в региональном МЧС России. Рекомендации опубликовали на официальном сайте ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

«В течении холодного времени года в большинстве частных жилых домов тепло и уют поддерживается при помощи печного отопления. Чтобы сделать температуру в доме более комфортной, многие граждане топят печь длительное время, забывая о том, что такие действия могут привести к перекалу печи, и, как следствие – пожару в доме», - рассказали в ведомстве. 

Чтобы избежать пожара по причине перекала печи, следует помнить, что в холода топить печь нужно два-три раза, с интервалом не менее чем 4 часа. При этом количество дров можно увеличить, но не более чем на пятую часть от обычной нормы для печи. Именно это поможет избежать перекала. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.  

Как объяснили в ведомстве, перекал печи опасен тем, что перекалённый кирпич теряет свою прочность и начинает крошиться. От этого нарушается кладка, в печных каналах образуются прогары, нарушается ход печных газов, значительная часть тепла уходит в область задвижки, к разделке. При этом основной массив печи прогревается хуже, на печи образуются холодные зоны.  

Также перекал печи ведет к разрушению потолочной разделки. «Это очень опасно, так как длительный перегрев потолочной балки, рядом с которой обычно проходит печная труба, невозможно почувствовать из жилого помещения, ведь дым, прежде всего, уйдет на чердак. Пожар у потолочной разделки –достаточно часто встречающаяся причина пожаров в частном секторе. Зачастую люди узнают о таком пожаре от собственных соседей – ведь пожар на крыше собственного дома заметить очень сложно», - заметили в МЧС. 

Также псковичам напомнили простые правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования: 

  • не нужно оставлять без присмотра топящиеся печи и камины, и не поручать надзор за ними малолетним детям; 
  • не располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе, а также вблизи печей и непосредственно на их поверхности; 
  • не применять для розжига печей и каминов бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие вещества; 
  • не топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
  • не топить печь дровами, по длине не вмещающимися в топку. 
  • нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду и дрова, складывать и ставить около нее различные горючие материалы. 
Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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