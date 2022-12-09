Общество

Пушкиногорские школьники передали корм и медикаменты приюту «Хочу жить»

Десятки килограммов кормов, крупы, медикаменты и вещи, собранные неравнодушными пушкиногорацами, учащиеся школы имени А.С.Пушкина передали приюту «Хочу жить». Об этом сообщила директор школы Оксана Филиппова на своей странице «ВКонтакте».

«Масштабная и многодневная акция завершилась с пользой для братьев наших меньших», - написала руководитель образовательного учреждения.

По ее словам, в приюте живут 130 собак и 34 кошки с разной, но, как правило, тяжелой судьбой.

«Школьники пообщались с животными, погуляли с собаками, поиграли с кошками. Воочию убедились, как важно делать добро. Сами стали частью этого добра. Большое спасибо всем тем, кто нашел время и возможность, принял участие в нашей акции. Особая благодарность за инициативу моей коллеге Светлане Федоровой», - заключила Оксана Филиппова.