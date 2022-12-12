Общество

Яркий признак диабета назвала российский диетолог

Тем, кого постоянно тянет на сладкое, стоит провериться на возможный диабет, отметила врач-диетолог Елена Соломатина. По словам специалиста, многие люди даже не подозревают о повышенном сахаре, пока не пройдут обследование.

Что касается тяги к сладкому, это может говорить о том, что энергия не поступает в клетки, поэтому мозг просит сахара. В результате возникает гипогликемия: сахар сначала повышается, а затем падает, сообщает RuNews24.

Для того, чтобы избежать диабета, врач советует правильно питаться, сократив потребление высокоуглеводной пищи, и заменить ее на клетчатку и белок. Из сладкого рекомендуется черный темный шоколад в небольших количествах.

Кроме того, пишет NEWS.ru, тяга к сладкому может возникнуть из-за голода, когда организм требует сахар для быстрого насыщения.