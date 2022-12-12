Общество

Почти 20 классов в Великих Луках закрыли на карантин по ОРВИ

18 классов в семи школах в Великих Луках закрыты на карантин по ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

«В целях недопущения возникновения очагов в образовательных организациях активизированы профилактические мероприятия, детей с признаками инфекции своевременно отстраняют от учебы, строго соблюдается дезинфекционный режим, включая дезинфекцию воздуха», - рассказали в администрации.

Власти добавили, что в дошкольных учреждениях каждое утро медицинские работники осматривают воспитанников. «Если есть малейший признак заболевания, то ребёнка сразу же отправляют домой. Кроме того, все группы проветриваются, проводится кварцевание и влажная уборка с применением моющих и дезинфекционных средств», - подчеркнули в администрации.

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Ранее сообщалось, что в 16 школах Пскова по состоянию на 12 декабря на карантин из-за заболеваемости ОРВИ закрыли 53 класса.

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Напомним, на прошедшей превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано во всех возрастных группах.