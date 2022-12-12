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Общество

Не приводить детей с симптомами гриппа в школу призвали псковичей

12.12.2022 16:14|ПсковКомментариев: 0

Дети с симптомами гриппа должны получить рекомендации по лечению болезни от врача и оставаться дома. Об этом жителям Псковской области напомнили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

«Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад, школу, на культурно-массовые мероприятия. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую, иммунную и другие системы организма. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента», - призвали в Роспотребнадзоре. 

По словам специалистов, для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства. Кроме того, рекомендуется обильное питьё - это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

«При температуре 38 - 39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду скорой помощи. При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку», - напомнили в ведомстве.

Эксперты отметили, что обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно высокой скоростью размножения, поэтому за считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий.

Среди симптомов гриппа — жар, температура 37,5–39 °С, головная боль, боль в мышцах, суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенный нос, боль и першение в горле.

Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен поставить врач, он же назначает тактику лечения, подчеркнули в Роспотребнадзоре. 

«Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых лиц, желательно выделить отдельную комнату», - добавили в ведомстве. 

Напомним, на прошедшей превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано во всех возрастных группах. 

Теги: #Роспотребнадзор #регион60 #грипп
Источник: Псковская Лента Новостей
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