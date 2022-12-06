Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области выросла почти на 17%

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области на 48-й неделе 2022 года по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 16,8% и составила 108,12 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 6 706 случаев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом ниже недельного порогового уровня на 4,8%. Превышение эпидпорога в Псковской области зарегистрировано среди всех возрастных групп:

у детей в возрасте до 2 лет – на 14,4%,

3-6 лет – на 11,7%,

7-14 лет – на 73%,

среди взрослых – на 83,5%.

В Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 28,8% и составила 192,43 на 10 тысяч населения, зарегистрировано 4 030 случаев, что выше недельного порогового уровня на 102,2%.

Превышение эпидпорога по Пскову зарегистрировано среди всех возрастных групп:

у детей до 2 лет – на 93,3%,

3-6 лет – на 35,8%,

7-14 лет – на 144,7%,

у взрослых – на 98,1%.

Увеличилось число заболевших, нуждающихся в стационарном лечении. За неделю в области госпитализировано 79 человек, больных ОРВИ, что на 19,7% больше, чем за предыдущую неделю. Удельный вес госпитализированных больных ОРВИ от всех заболевших составил 1,2%.

Проведены исследования на наличие распространённых возбудителей гриппа и ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга на 48-й неделе в Псковской области доля положительных результатов составила 20,5%. Вирус гриппа А(H1N1)pdm2009 выявлен у 9,1% обследованных лиц (5 человек). В структуре прочих респираторных вирусов вирусы парагриппа составили 10,9%, аденовирусы – 3,6%, риновирусы и бокавирусы – по 1,8%.