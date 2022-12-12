Общество

Путин поручил увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам

Президент России Владимир Путин поручил кабмину увеличить в начале 2023 года зарплаты бюджетникам, соответствующие указания опубликованы на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: обеспечить увеличение в начале 2023 года фонда оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы исходя из фактического темпа роста по итогам 2022 года среднемесячной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики», — приводит текст документа РИА Новости.

Президент также поручил обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

Отмечается, что доклад об исполнении поручения должен быть представлен до 30 марта 2023-го, далее — один раз в квартал.

В ноябре российский лидер призвал глав регионов контролировать ситуацию с зарплатами бюджетников в субъектах. Он поручил правительству проанализировать ситуацию «вплоть до каждого конкретного учреждения», чтобы предложить решения, повышающие эффективность бюджетных предприятий.

Путин подчеркнул, что бюджетники должны получать достойную зарплату. Он также указал, что приоритет для страны — благосостояние ее граждан.