Общество

Игорь Иванов предложил по-новому рассчитывать зарплату бюджетникам

Заработные платы работников бюджетной сферы нужно рассчитывать не из средней зарплаты по региону, а из средней по стране. Такую позицию председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов озвучил на встрече сенатором от Псковской области, заместителем председателя комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Еленой Бибиковой.

Фото: Игорь Иванов / «ВКонтакте»

«Со своей стороны довёл позицию профсоюзов о необходимости индексации пенсий работающим пенсионерам. Касаемо заработных плат озвучил инициативу профсоюзов по изменению подхода к так называемым майским указам президента. С целью выравнивания заработных плат работников бюджетной сферы считаем, что более справедливым будет расчёт заработных плат не из средней по региону, а средней по стране», - написал Игорь Иванов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также добавил, что в ходе встречи Елена Бибикова подробно осветила вопрос, связанный с переходным периодом повышения пенсионного возраста, вопрос о накопительных и страховых пенсиях, также в разговоре они затронули вопрос об увеличении прожиточного минимума. Кроме того, сенатор озвучила вопросы на тему выплат, пенсионных коэффициентов и стаже гражданам, участвующим в специальной военной операции.

«Встреча прошла в дружеском, партнёрском ключе. Согласен с Еленой Васильевной, что не всегда все вопросы можно решить здесь и сейчас. Как правило, это большая работа, профсоюзы готовы к этой работе! Под лежачий камень вода не течёт!» - заключил Игорь Иванов.