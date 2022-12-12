Общество

Параллельное заражение гриппом и COVID-19 снизит тяжесть болезни, заявил иммунолог

Если больной гриппом заражается еще и коронавирусом, чаще всего его состояние немного улучшается. Об этом сообщил главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус. Но потом снова наступает ухудшение, заметил он.

Вопрос, как коинфекция вирусами гриппа и SARS-CoV-2 влияет на тяжесть болезни, пока остается открытым. Исследование китайских ученых, которые проанализировали результаты 12 научных работ на эту тему с участием более 9 тысяч человек, показало, что наличие в организме больного двух патогенов не повышает вероятность смертельного исхода и даже снижает вероятность осложнений. При этом результаты научных изысканий сильно различались в разных регионах мира.

Коинфекция — достаточно необычное явление, сказал «Известиям» старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков.

«У людей, у которых одновременно происходит заражение двумя вирусами, скорее всего снижается интенсивность иммунного ответа, а тяжесть болезни, вызванной несмертельным патогеном, зависит именно от этого», — пояснил эксперт.

При этом другие исследования показали, что коронавирус может заражать клетки иммунной системы, вызывая чрезмерную защитную реакцию организма, и оставаться в них долгое время после болезни. Это вполне может проявиться при заражении переболевшего COVID-19 гриппом и повлиять на тяжесть симптомов, добавил специалист.