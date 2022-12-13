Общество

Друга детства из исчезнувшей белорусской деревни ищет мужчина в Псковской области

Мужчина ищет своего друга Владимира Гуляева через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«С Владимиром мы жили по соседству в деревне Железница Могилёвской области в Беларуси (деревни уже не существует). Он был мне добрым приятелем и другом моему старшему брату Владимиру Ивановичу Журову 1938 года рождения. После армии Владимир уехал жить в Россию, с нами общался по телефону. Иногда он приезжал в деревню, приходил в гости. Потом мы с братом сами уехали из деревни. После этого встречи с Владимиром стали очень редкими», – указал автор письма.

Недавно заявителю удалось разыскать адрес друга в Москве.

«Но когда я приехал к Владимиру, выяснилось, что он сдал квартиру, а сам переехал в Псковскую или Тверскую области. Хотелось бы его разыскать, встретиться, наладить отношения», - отметил мужчина.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о разыскиваемом, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №1776923.