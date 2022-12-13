Общество

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35 %

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России за неделю выросла на 35%, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. В 37 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель», - приводит сообщение РИА Новости.

Доля вирусов гриппа среди заболевших продолжает увеличиваться и составляет в настоящее время 52,5%. Среди штаммов преобладает «свиной грипп», он выявлен уже в 82 регионах, также фиксируются штамм гриппа A(H3N2) и B, уточнили в ведомстве.