Общество

Как создать в спальне новогоднее настроение, объяснили дизайнеры

Дизайнеры предлагают украсить место у кровати рождественской звездой для создания новогоднего настроение в спальне. Её можно повесить у изголовья.

На тумбочку у кровати следует поставить подсвечник с настоящими свечами или же электрический. Кроме того, на одну из стен спальни стоит повесить рождественский венок из еловых веток. Его можно украсить новогодними игрушками или только огоньками, пишет RuNews24.

Также в спальню можно установить небольшую декоративную елку. Дизайнеры рекомендуют украсить спальню зимним букетом, состоящим из хризантем, амариллисов, гиацинтов или пуансеттии.