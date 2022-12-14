Общество

Псковичам напомнили правила обращения с пиротехникой накануне новогодних праздников

Совсем скоро настанет традиционное время запуска салютов, фейерверков, петард и хлопушек, сейчас пиротехнику можно далеко не везде, да и на её использование есть определенные ограничения. Об ограничениях и правилах обращения с пиротехникой Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Роскачества.

Пиротехнику можно продавать далеко не во всех местах и только при наличии всех необходимых документов и строгом соблюдении правил безопасности.

Пиротехнические бывают бытового и технического назначения. К изделиям бытового назначения относятся пиротехнические изделия, предназначенные для применения населением, и эксплуатация которых в соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды.

В отличие от пиротехники технического назначения, для реализации которой нужна лицензия на распространение пиротехнических, розничная торговля пиротехникой бытового назначения осуществляется без лицензии, но с обязательным соблюдением ряда требований.

Есть ограничения на хранение пиротехники и размещение точек продажи:

продавец обязан обеспечить сохранность продукции, исключить попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков;

запрещено совместное хранение пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями) на складах и в кладовых помещениях;

если площадь торгового зала меньше 25 квадратных метров, то на таком объекте запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических изделий, а также установлено ограничение по количеству предлагаемой для продажи пиротехники – не более 100 килограммов по массе брутто;

запрещено продавать пиротехнику в помещениях, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, на железнодорожных платформах, остановках общественного транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов.

Необходимо обратить внимание на внешний вид пиротехники. Она должна содержать сертификационные отметки (каждое изделие), быть неповрежденной, сухой и чистой. Также должна быть инструкция (руководство) по эксплуатации, указан срок годности. При любых нарушениях упаковки или самой пиротехники, лучше отказаться от покупки.

При использовании пиротехники необходимо соблюдать следующие правила: