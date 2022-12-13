Общество

Псковскую компанию могут наказать за рекламу алкоголя в соцсетях

Дело по признакам нарушения закона о рекламе возбудили в отношении псковской компании, которая разместила рекламу алкоголя в Интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Псковской области.

Винотека GrandVin размещала в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» публикации с рекламой алкогольных напитков - вина, коньяка, пива с указанием конкретных марок. Но закон запрещает рекламу алкоголя в сети Интернет, подчеркнули в УФАС.

«Разрешено публиковать информацию о продаже спиртных напитков только в виде каталога, меню или прайс-листа. При этом запрещается выделять какой-то один бренд или размещать на сайте "всплывающие" или "закрепленные" баннеры с рекламой алкоголя», - пояснили в ведомстве.

Помимо этого, добавили эксперты, в рекламе алкоголя не допустимы изображения людей и демонстрация процессов потребления алкогольной продукции.

В прошлом году несколько кафе и ресторанов Псковской области получили предупреждения от антимонопольщиков за нарушение рекламного законодательства при размещении постов с рекламой алкоголя в соцсетях. Нарушения были устранены, заметили в УФАС.

Ранее сообщалось, что управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении московской компании ООО «Континент роста».