Общество

Продавца верхней одежды в Пскове могут оштрафовать за звуковую рекламу

Управление Федеральной антимонопольной службы по Псковской области возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении московской компании ООО «Континент роста». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фирма занимается торговлей верхней женской одежды и арендует помещения в Пскове на Октябрьском проспекте, 19 и Рижском проспекте, 31. Для привлечения внимания покупателей компания установила громкоговорители на фонарных столбах рядом с магазинами. При этом торговые точки находятся на первых этажах жилых домов и звуковая реклама доставляет большие неудобства их жителям.

В УФАС напомнили, что распространение звуковой рекламы с размещением оборудования на внешних стенах, крышах других конструктивных элементах зданий не допускается. Кроме того, запрещается распространение звуковой рекламы на любых конструкциях, которые рекламными конструкциями не являются, но закреплены стационарно и прочно связаны с землей, зданиями или сооружениями.

Фонарные столбы относятся к таким конструкциям, подчеркнули в ведомстве.

Комиссия УФАС рассмотрит дело 21 декабря. Если факт нарушения подтвердится, компании может грозить штраф от 100 до 500 тысяч рублей.