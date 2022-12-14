Общество

Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла почти на 20%

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области за прошедшую неделю выросла на 18,6% (на 19 случаев) и составила 19,51 на 100 тысяч населения, выявлен 121 случай. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По клинической форме из них в виде ОРВИ протекают 114 случаев (94,2%), в виде пневмонии – 7 случаев (5,8%).

Среди заболевших на прошедшей неделе 6,6% детей в возрасте до 18 лет и 93,4% взрослых (35,5% составляют люди в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых увеличилось на 14,1%, на 5 случаев увеличилось количество заболевших детей до 18 лет.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 9 муниципальных образованиях - это Пушкиногорский, Палкинский, Порховский, Куньинский, Плюсский, Красногородский, Локнянский, Дедовичский районы, город Псков.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости на 100 тысяч населения отмечался в 9 муниципальных образованиях: это город Псков, Дедовичский, Красногородский, Куньинский, Островский, Порховский, Гдовский, Локнянский, Плюсский районы.

Не зарегистрированы случаи в 9 районах: Усвятский, Стругокрасненский, Себежский, Печорский, Опочецкий, Новосокольнический, Новоржевский, Дновский, Великолукский.

В Пскове за неделю зарегистрировано 63 случая или 52% от общего количества заболевших, заболеваемость составила 31,1 на 100 тысяч населения.

В Великих Луках за неделю зарегистрировано 4 случая, заболеваемость составила 4,4 на 100 тысяч населения.