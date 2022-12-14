Общество

Уровень реализации нацпроектов в Псковской области приближается к 78%

Уровень реализации нацпроектов в Псковской области приближается к 78%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Провел еженедельное совещание по реализации национальных проектов. Уровень реализации приближается к 78%. Объём лимитов увеличился ещё на 40 млн рублей. В положительном ключе могу отметить нацпроект "Культура"», - написал глава региона.

В ближайшее время в регион поступят 4 оснащенных автоклуба для Плюсского, Палкинского, Дновского и Усвятского районов. После этого исполнение мероприятий по этому направлению достигнет 100%, уточнил Михаил Ведерников.

«Руководителям остальных направлений необходимо в оставшиеся две недели сделать всё возможное, чтобы выйти на целевые показатели. Обсудили актуальные вопросы, риски и предпринимаемые меры. Поручил в ежедневном режиме сопровождать все мероприятия, держать в фокусе проблемные работы и активно взаимодействовать для их решения», - заключил он.