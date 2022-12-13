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Псковский губернатор поощрил районы-лидеры грантами за работу в 2022 году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поощрил десять муниципалитетов региона по итогам работы в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Главам первых трех в рейтинге муниципальных образований — Островского и Бежаницкого районов, а также города Пскова Михаил Ведерников вручил гранты на развитие в размере 1 миллиона рублей. Руководители еще семи районов — Порховского, Пыталовского, Себежского, Усвятского, Дедовичского, Дновского и Опочецкого — получили сертификаты на сумму 500 тысяч рублей.

Впервые итоги подводились по комплексной методике, разработанной и внедренной правительством области. Формируемый рейтинг учитывает доверие жителей района к органам власти, исполнение поручений президента, показатели нацпроектов, внимание к обращениям граждан, уровень поддержки местных инициатив, качество работы с бюджетом.

Кроме того, за особый вклад в социально-экономическое развитие региона Михаил Ведерников вручил медаль «За заслуги перед Псковской областью» главе Бежаницкого района Сергею Михееву. Почетной грамотой губернатора отмечена работа руководителя Островского района Дмитрия Быстрова. Глава Себежского района Леонид Курсенков и глава Порховского района Юрий Семенов награждены благодарственными письмами правительства Псковской области.

«Искренне поздравляю тех, кто в режиме 24/7 работал над нацпроектами, решал поставленные задачи, получал и реализовывал дополнительные средства, трудился "и за себя, и за соседа"», — отметил губернатор.

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Напомним, 12 декабря глава региона провел заключительное в этом году совещание с главами муниципальных районов и городских округов. Обсуждение коснулось всех ключевых тем, касающихся системного развития районов области, решения важных инфраструктурных и программных задач, а также актуальных вопросов жизнеобеспечения населения.