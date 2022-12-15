Названы самые востребованные профессии в Псковской области

Топ-15 самых востребованных профессий в Псковской области по итогам 2022 года составили аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.
Топ-15 самых востребованных профессий в Псковской области по итогам 2022 года:
|
Место в рейтинге 2022 года
|
Роль
|
Количество вакансий,
в тысячах штук
|
1
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
1,6
|
2
|
Врач
|
1,2
|
3
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
1,2
|
4
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
0,96
|
5
|
Водитель
|
0,79
|
6
|
Специалист технической поддержки
|
0,52
|
7
|
Упаковщик, комплектовщик
|
0,49
|
8
|
Повар, пекарь, кондитер
|
0,43
|
9
|
Токарь, фрезеровщик, шлифовщик
|
0,40
|
10
|
Бухгалтер
|
0,39
|
11
|
Слесарь, сантехник
|
0,37
|
12
|
Разнорабочий
|
0,34
|
13
|
Медицинская сестра, медицинский брат
|
0,31
|
14
|
Торговый представитель
|
0,30
|
15
|
Машинист
|
0,29
«В отличие от России, тройка лидеров востребованных профессий в Псковской области существенно изменилась: врачи вошли в число самых востребованных у местных работодателей, заняв второе место. Продавец по итогам года поменялся местами с менеджерами по продажам. Водитель опустился с четвертого на пятое место. В отличие от общероссийской десятки в Псковской области особо востребованы операторы, повара, а вот в Москве, маркетологи и пиарщики», - сравнили полученные данные с общероссийскими эксперты.
Также они составили топ-15 самых массовых профессий в Псковской области по итогам 2022 года:
|
Место в рейтинге 2022 года
|
Профессия
|
Количество резюме,
в тысячах штук
|
1
|
Продавец-консультант, продавец-кассир
|
2,6
|
2
|
Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами
|
2,5
|
3
|
Водитель
|
1,72
|
4
|
Администратор
|
1,7
|
5
|
Курьер
|
1,2
|
6
|
Бухгалтер
|
1,1
|
7
|
Упаковщик, комплектовщик
|
0,84
|
8
|
Секретарь, помощник руководителя, ассистент
|
0,79
|
9
|
Оператор ПК, оператор базы данных
|
0,75
|
10
|
Оператор call-центра, специалист контактного центра
|
0,69
|
11
|
Официант, бармен, бариста
|
0,67
|
12
|
Менеджер по работе с партнерами
|
0,59
|
13
|
Разнорабочий
|
0,57
|
14
|
Офис-менеджер
|
0,57
|
15
|
Кредитный специалист
|
0,56
|
|
|
В списке массовых профессий в Псковской области обращает на себя внимание также менеджер по продажам, который вошел в тройку лидеров по числу резюме. Именно эта профессия стала самой массовой с точки зрения поиска работы у местных соискателей в этом году. Также жители Псковской области достаточно часто искали работу в этом году в качестве курьеров, продавцов, водителей, операторов и официантов, заключили аналитики сервиса.