Общество

Названы самые востребованные профессии в Псковской области

Топ-15 самых востребованных профессий в Псковской области по итогам 2022 года составили аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Топ-15 самых востребованных профессий в Псковской области по итогам 2022 года:

Место в рейтинге 2022 года Роль Количество вакансий, в тысячах штук 1 Продавец-консультант, продавец-кассир 1,6 2 Врач 1,2 3 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 1,2 4 Оператор call-центра, специалист контактного центра 0,96 5 Водитель 0,79 6 Специалист технической поддержки 0,52 7 Упаковщик, комплектовщик 0,49 8 Повар, пекарь, кондитер 0,43 9 Токарь, фрезеровщик, шлифовщик 0,40 10 Бухгалтер 0,39 11 Слесарь, сантехник 0,37 12 Разнорабочий 0,34 13 Медицинская сестра, медицинский брат 0,31 14 Торговый представитель 0,30 15 Машинист 0,29

«В отличие от России, тройка лидеров востребованных профессий в Псковской области существенно изменилась: врачи вошли в число самых востребованных у местных работодателей, заняв второе место. Продавец по итогам года поменялся местами с менеджерами по продажам. Водитель опустился с четвертого на пятое место. В отличие от общероссийской десятки в Псковской области особо востребованы операторы, повара, а вот в Москве, маркетологи и пиарщики», - сравнили полученные данные с общероссийскими эксперты.

Также они составили топ-15 самых массовых профессий в Псковской области по итогам 2022 года:

Место в рейтинге 2022 года Профессия Количество резюме, в тысячах штук 1 Продавец-консультант, продавец-кассир 2,6 2 Менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами 2,5 3 Водитель 1,72 4 Администратор 1,7 5 Курьер 1,2 6 Бухгалтер 1,1 7 Упаковщик, комплектовщик 0,84 8 Секретарь, помощник руководителя, ассистент 0,79 9 Оператор ПК, оператор базы данных 0,75 10 Оператор call-центра, специалист контактного центра 0,69 11 Официант, бармен, бариста 0,67 12 Менеджер по работе с партнерами 0,59 13 Разнорабочий 0,57 14 Офис-менеджер 0,57 15 Кредитный специалист 0,56

В списке массовых профессий в Псковской области обращает на себя внимание также менеджер по продажам, который вошел в тройку лидеров по числу резюме. Именно эта профессия стала самой массовой с точки зрения поиска работы у местных соискателей в этом году. Также жители Псковской области достаточно часто искали работу в этом году в качестве курьеров, продавцов, водителей, операторов и официантов, заключили аналитики сервиса.