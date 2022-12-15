Многофункциональные медицинские центры планируют догазифицировать в Псковской области. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Как заметила депутат, догазификация медицинских учреждений является социально значимой задачей.
«И надо отдать должное Министерству обороны. Еще на этапе строительства они заложили возможность догазификации, подключения конкретно газа с целью отопления. Всё возможно. Все вопросы на сегодняшний момент нами активно изучены. Мы готовы к сотрудничеству», – заключила она.