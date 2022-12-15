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Общество

Многофункциональные медицинские центры планируют догазифицировать в Псковской области

15.12.2022 17:00|ПсковКомментариев: 0

Многофункциональные медицинские центры планируют догазифицировать в Псковской области. Об этом сообщила депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный пульмонолог региона Анастасия Повторейко в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Все знают, что наши многофункциональные центры, которые построены Министерством обороны, обеспечивается электроотоплением. Это улица майора Доставалова, 14 и 16, Октябрьский проспект в Великих Луках. Программу догазификации будем реализовывать, надеюсь, в плотном сотрудничестве с "Газпром межрегионгаз Псков"», – отметила Анастасия Повторейко.

Как заметила депутат, догазификация медицинских учреждений является социально значимой задачей.

«И надо отдать должное Министерству обороны. Еще на этапе строительства они заложили возможность догазификации, подключения конкретно газа с целью отопления. Всё возможно. Все вопросы на сегодняшний момент нами активно изучены. Мы готовы к сотрудничеству», – заключила она.

Пресс-портрет
Повторейко Анастасия Викторовна Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы
Теги: #псковское областное собрание #ПЛН FM #догазификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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