Общество

Что нужно учесть при покупке пиротехники, рассказали псковичам в МЧС

Что нужно учесть при покупке пиротехники, рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации специалисты разместили на официальном сайте ведомства.

«К организации фейерверка необходимо готовиться и тщательно обеспечивать безопасность. Прежде всего, помните, что все пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации», – отметили сотрудники МЧС .

В этих документах указывается класс опасности (всего их пять). При этом, по общему правилу, пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III-го.

Фейерверки следует покупать только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. Нельзя покупать фейерверки в не регламентированных для этих целей местах или у «знакомых», поскольку это не сертифицированное или нелегальное изделие.

Витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий может производиться только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям при этом должен быть исключен.

Продавец должен довести до покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя должен ознакомить его с одним из следующих документов:

сертификатом или декларацией о соответствии;

копией сертификата, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

товарно-сопроводительными документами, оформленными изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащими по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший).

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.

При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на упаковку - на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы и другие повреждения.

На пиротехнической продукции должны быть адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.

К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по применению, содержащая выделенный шрифтом текст об опасности предмета и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе или его потребительской упаковке при условии обеспечения четкости и различимости текста. Инструкция может быть приложена также к изделию при условии наличия на нем и в инструкции однозначных идентификационных признаков.

Инструкция по эксплуатации пиротехнического изделия должна содержать:

ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия;

способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости);

меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических изделий и пожаров от них;

размеры опасной зоны;

срок годности или гарантийный срок и дату изготовления;

способы безопасной утилизации;

предупреждения об опасности пиротехнического изделия, выделенные шрифтом или сопровождаемые словом «ВНИМАНИЕ»;

информационные элементы производителя (реквизиты);

однозначные идентификационные признаки пиротехнического изделия;

информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического изделия.

Текст руководства по применению должен быть на русском языке, шрифт текста – четкий и хорошо различимый.