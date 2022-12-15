Что нужно учесть при покупке пиротехники, рассказали псковичам в МЧС

Что нужно учесть при покупке пиротехники, рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации специалисты разместили на официальном сайте ведомства.
«К организации фейерверка необходимо готовиться и тщательно обеспечивать безопасность. Прежде всего, помните, что все пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации», – отметили сотрудники МЧС .
В этих документах указывается класс опасности (всего их пять). При этом, по общему правилу, пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III-го.
Фейерверки следует покупать только в местах официальной продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. Нельзя покупать фейерверки в не регламентированных для этих целей местах или у «знакомых», поскольку это не сертифицированное или нелегальное изделие.
Витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий может производиться только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к пиротехническим изделиям при этом должен быть исключен.
Продавец должен довести до покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по требованию потребителя должен ознакомить его с одним из следующих документов:
Эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.
При покупке фейерверков необходимо обратить внимание на упаковку - на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы и другие повреждения.
На пиротехнической продукции должны быть адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
К каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по применению, содержащая выделенный шрифтом текст об опасности предмета и ограничения по его применению. Инструкция может быть нанесена на корпусе или его потребительской упаковке при условии обеспечения четкости и различимости текста. Инструкция может быть приложена также к изделию при условии наличия на нем и в инструкции однозначных идентификационных признаков.
Инструкция по эксплуатации пиротехнического изделия должна содержать:
Текст руководства по применению должен быть на русском языке, шрифт текста – четкий и хорошо различимый.