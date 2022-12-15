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Общество

«Разрывают кошек, нападают на детей»: почему решить проблему с бродячими собаками в Дно не удаётся

15.12.2022 17:43|ПсковКомментариев: 0

Собака – лучший друг человека. Только если она не разрывает на глазах у случайных прохожих кошку, не пытается загрызть ребёнка и не заставляет взрослых залезать на дерево от страха. Жителей города Дно бродячие псы терроризируют уже давно. Волна жалоб на бездомных собак то накатывает, то отступает. Власти стараются решить проблему, но долгосрочного эффекта их действия, увы, не дают. Тем временем простые горожане в попытках защитить своих детей заявляют о том, что готовы браться за оружие.

Фото: Марина Пиманова, группа «Жизнь по-дновски» в социальной сети «ВКонтакте»

Почему дновские собаки возомнили себя главными в городе? И можно ли решить проблему с агрессивными псами? «МК в Пскове» разобрался в ситуации. Подробности здесь>>>

Теги: #собаки #дно #МК в Пскове
Источник: Псковская Лента Новостей
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