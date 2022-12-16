Общество

Армен Мнацаканян рассказал, почему переехал из Еревана в Псков

О решении переехать в 1980-х годах из Еревана в Псков рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель парламентской фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Это было семейное решение. Папа захотел, чтобы у меня было российское образование. Здесь, в Псковской области, у меня жил дядя. Я приехал и поступил на истфак», – отметил гость студии.

Он также поделился воспоминаниями о практике на раскопках в Пскове и Изборске, как вместе с однокурсниками разыгрывали археологов записками на бересте «Привет от мамонта!» и прятали в слой XVI века пивные крышки, внешне напоминающие монеты.

Напомним, «Чай втроем» - это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.