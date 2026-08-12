Солнце закроется на 80 процентов: астрономы рассказали, как сегодня безопасно наблюдать затмение в Пскове

Полное солнечное затмение ожидается в среду, 12 августа. На территории европейской части России оно будет видно частично. Наибольшую фазу затмения можно будет увидеть в Псковской области и ряде других регионов Северо-Запада России: Солнце будет закрыто более чем на 80%. Об этом сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев, передает РИА Новости.

По его словам, наблюдать солнечное затмение необходимо только при использовании фильтров, иначе можно повредить глаза или матрицу фотоаппарата.

«Невооруженным глазом затмение следует наблюдать через сильно затемненное стекло. Можно использовать закопченное стекло, сварочную маску или старые дискеты или компакт диски. Если наблюдение ведется с помощью оптического прибора - подзорной трубы, бинокля и тому подобного, то только с использованием специальных фильтров, которые продаются в астрономических магазинах. Наблюдение без фильтра крайне опасно для глаз», - подчеркнул ученый.

Карта видимости солнечного затмения 12 августа. Указано местное время. Изображение: ИКИ РАН

Отметим, что ранее старший научный сотрудник сектора субмиллиметровой и инфракрасной астрономии отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии ИКИ РАН Олег Угольников также заявил о необходимости использования специальных очков или фильтров.

«Для наблюдений солнечного затмения следует использовать специальные солнечные очки или фильтры, которые ослабляют его свет примерно в сто тысяч раз. Обычные солнцезащитные очки, закопченное стекло, рентгеновская пленка для наблюдений не подходят и могут повредить зрение. Старые дискеты и компакт-диски можно использовать только для кратковременных наблюдений и только невооруженным глазом, без какой-либо оптики», — предупредил Олег Угольников.

Напомним, солнечное затмение в Пскове можно будет наблюдать примерно в 20.54. Явление смогут увидеть жители северных и северо-западных районов России — от Чукотки до Петербурга, Мурманска и далее до Калининграда

Солнечное затмение примечательно тем, что начинается сразу и 12, и 13 августа, — в зависимости от того, с какой стороны от линии дат находится наблюдатель.

Астрономы называют полное солнечное затмение 12-13 августа одним из самых впечатляющих астрономических событий десятилетия.

Согласно данным NASA, а также Международного астрономического союза (IAU), максимальная фаза затмения наступит в 20:46. В этот момент Луна полностью закроет солнечный диск для наблюдателей, находящихся в полосе полной фазы. Общая продолжительность полного солнечного затмения на Земле составит несколько часов, поскольку тень Луны будет перемещаться по поверхности планеты с запада на восток. При этом длительность полной фазы в конкретной точке наблюдения окажется значительно меньше — от нескольких секунд до примерно двух минут и 18 секунд в зависимости от местоположения.

Затмение 12–13 августа — очередное в серии затмений, разделенных саросом — периодом, приблизительно равным 18 годам и 10.3 суток (или 11.3 суток в зависимости от числа високосных лет), следующее после затмения 1 августа 2008 года, когда полоса полной фазы прошла через территорию нашей страны. (Сарос — период, через который почти повторяется взаимное положение Солнца и Луны относительно наблюдателя на Земле).

Изображение сгенерировано нейросетью

Следующее затмение этой серии произойдет 23 августа 2044 года, но из-за смещения полосы полной фазы к западу его будет видно уже на территории северо-восточной Канады.

Следующего полного затмения, видимого с территории нашей страны, придется ждать до марта 2033 года. Оно будет видно на востоке Чукотского полуострова. Еще одно полное затмение в апреле 2043 года можно будет наблюдать на небольшом пространстве между Камчаткой и Чукоткой. Через цикл сароса после него, 20 апреля 2061 года, произойдет полное солнечное затмение, хорошо видимое на Европейской территории России.