День Военно-воздушных сил России отмечают сегодня

День Военно-воздушных сил России (ВВС) – праздник военных, защищающих границы страны в воздушной сфере, который отмечают 12 августа.

Изображение сгенерировано нейросетью

Согласно Указу президента РФ от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации», День ВВС получил статус памятного дня.

ВВС осуществляют охрану государственной границы в воздушном пространстве, десантирование воздушного десанта, перевозку войск, вооружения и военной техники. Помимо этого, экипажи ВВС регулярно выполняют специальные задачи, включая воздушное патрулирование, тушение крупных лесных пожаров, эвакуацию пострадавших от различных стихийных бедствий и многие другие.

Отправной точкой в создании военной авиации России принято считать 12 августа (30 июля по старому стилю) 1912 года, число когда был подписан приказ, согласно которому все вопросы организации военного воздухоплавания и авиации были сосредоточены в Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба.

В 1992 году Россия приступила к строительству Военно-воздушных сил как неотъемлемой части собственных Вооруженных Сил. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 16 июля 1997 года «О первоочередных мерах по реформированию Вооруженных Сил Российской Федерации и совершенствования их структуры» к 1 января 1999 года был сформирован новый вид Вооруженных Сил – Военно-воздушные силы. В нем были объединены два самостоятельных вида Вооруженных Сил: Военно-воздушные силы и Войска противовоздушной обороны (ПВО).

До 1997 года военные летчики не имели своего праздника и отмечали вместе с гражданскими авиаторами День Воздушного флота, который был установлен в 1933 году и отмечался до 1972 года 18 августа. Праздник был приурочен к концу летнего периода боевой подготовки военных воздушных сил, что позволяло совместить праздник с целым рядом состязаний и соревнований по авиационной технике, по технике пилотажа, огневой и тактической подготовке.

Первое празднование Дня Воздушного флота прошло 18 августа 1933 года в Москве, на Центральном аэродроме имени Михаила Фрунзе (на территории Ходынского поля), в ходе него были показаны образцы советской авиационной техники, мастерство и мужество авиаторов. С этого дня 18 августа стал всенародным праздником. Однако несмотря на то, что был объявлен День «всего» Воздушного флота, то есть всей авиации СССР, включая авиацию Военно-морского флота, Гражданского воздушного флота, Общества содействия обороне, авиации и химическому строительству СССР (Осоавиахим) и других, Военно-воздушные силы Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) и по численности, и по многообразию решавшихся задач играли в этом празднике ведущую роль.

По мере роста значения составляющих Воздушного флота СССР появились День Гражданской авиации СССР (9 февраля, с 2013 года – День работника гражданской авиации), День авиации ВМФ (17 июля) и др. В 1997 году, отвечая на просьбы военных авиаторов, президент РФ установил своим указом День Военно-воздушных сил, но праздничные мероприятия, посвященные ему, проводились в День Воздушного Флота России (третье воскресенье августа).

С 2015 года, исходя из поддержания исторических традиций Военно-воздушных сил и преемственности после их переформирования, Воздушно-космические силы отмечают свой профессиональный праздник также 12 августа, тогда же, когда отмечают его ВВС, пишет «РИА Новости».