Общество

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в Псковской области: какие меры профилактики предпринять?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «В фокусе» на тему роста заболеваемости гриппом и ОРВИ в Псковской области. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

В России растёт заболеваемость ОРВИ и свиным гриппом. Опасный штамм Н1N1 выявили уже в 82 регионах, в Пскове первый случай заражения зарегистрировали в период с 14 по 20 ноября.

В целом заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущей неделей в Псковской области увеличилась на 37 %. Стало больше пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

В большом количестве болеют дети. По состоянию на 12 декабря 53 класса в 16 школах Пскова закрыли на карантин.

15 декабря губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сообщил, что в школах города Пскова на неделе с 19 декабря начнётся дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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Но и взрослые подвержены заражению не меньше. В Пскове эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен более чем на 200%.

Коронавирус при этом никуда не делся. За неделю заболевших ковидом стало больше почти на 19%. Основная опасность заключается в том, что грипп и коронавирус могут быть схожи по своим признакам. Но лечение должно проводиться разными методами.

Псковичей предупреждают: в случае возникновения известных симптомов гриппа и ОРВИ (высокая температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность носа, ломота в теле) стоит оставаться дома и избегать контактов с другими людьми, чтобы не допустить распространения инфекции.

Как складывается эпидситуация в Псковской области? Справляются ли медучреждения с возросшим потоком пациентов? Как нужно действовать псковичам при первых признаках заболевания? Ожидаются ли ограничительные меры, как при коронавирусе? Какие меры профилактики нужно предпринимать, чтобы не заболеть? Об этом в программе «В фокусе».

По словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, сейчас идет эпидемия гриппа, в Псковской области с понедельника заболеваемость резко пошла вверх.

«Сегодня видим, как идет эпидемия гриппа. Это именно грипп. Очень убедительно просили в этом году вакцинироваться, потому что пандемия ковида за последние годы заместила внутреннее сообщество вирусов. Он вышел на первое место, немножко придавил остальные вирусы в популяции, но они никуда не ушли. Нужно в обязательном порядке обращаться к врачу, не заниматься самолечением. Сейчас еще невысокий рост, потому что у нас нет такой заболеваемости, как, допустим, в больших городах. Вирусы циклично работают и миграционно заносятся в каждый регион. Сейчас подошли к тому состоянию, когда может пойти массовый рост. В Пскове с понедельника видим активный рост заболеваемости. Чем больше контактов, тем, конечно, выше заболеваемость. Если это касается гриппа – это вообще острозаразные заболевания. И его инкубационный период от одного часа и буквально до суток. Это очень быстро. Приступаем к тому, что будем проводить лабораторную диагностику при всех случаях тяжелых заболеваний, когда мы понимаем, либо это грипп, либо ковид, чтобы четко и правильно пациенту назначить лечение. Лечение от гриппа и лечение от ковида абсолютно разное».

Какие возрастные группы больше всего страдают от ОРВИ и гриппа, рассказала главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко. По ее словам, в первую очередь важно дифференцировать ковид и свиной грипп при первых признаках инфекции у пациентов.

«В области, действительно, продолжает увеличиваться заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Превышение эпидпорога зарегистрировано за последнее время во всех возрастных группах. Дети до 2 лет – 14,4%, дети от 3 до 6 лет – 11,7%, от 7 до 14 лет – на 73%, у взрослых – 83,5%. В 90% случаев выявляются различные вирусы. Напоминаю, что мы делаем всю респираторную панель, поэтому видим и пневмовирусы, и всевозможные риновирусы. Но первые места сейчас заняли два самых опасных респираторных вируса – это вирус гриппа H1N1, свиной грипп, и SARS-CoV-2, то есть ковид. Заболевания имеют схожую картину, но различны по тактике и лечению. Последние две недели неуклонный рост количества обращений как в детские, так и во взрослые приемные, выходные были очень активными. До 30 госпитализированных, что в 3,6 раза больше. Не все соглашаются на госпитализацию, что тоже неправильно. Взрослые болеют также достаточно тяжело, особенно пациенты с хроническими заболеваниями, и невакцинированные пациенты от гриппа. Ситуация набирает обороты. Я плотно общаюсь с Забайкальем. В Сибири у них вообще ситуация серьезная, очень много тяжелых. При массовых мероприятиях следует все-таки рекомендовать, по крайней мере, лицам с хроническими заболеваниями, беременным минимизировать контакты, носить маски».

Как отличаются симптомы заболевания гриппом от респираторных сезонных инфекций, и какая защита от вируса самая эффективная, объяснила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная. Она добавила, что за последние две недели обращений за медпомощью стало в разы больше, но поликлиника справляется.

«В целом по области регистрируются единичные случаи гриппа. В этом сезоне предполагается циркуляция пандемического гриппа H1N1 (свиного гриппа), который отличается особой заразностью и клинической картиной с высокой температурой, общими симптомами интоксикации, выраженной слабостью, когда говорят, что ломит всё тело, болят мышцы – это типичная клиника гриппа. Грипп не бывает бессимптомным. Респираторные инфекции – ОРЗ и сезонные, как правило, характеризуется не очень высокой температурой, хотя может быть температура, насморк с обильными выделениями из носа, кашель, чихание. Тем пациентам, у которых высокая температура, выше 38 и выраженные симптомы, не дай Бог, если затруднение дыхания, рекомендуется сразу же обращаться, вызывать врача. В то же время в каждой из поликлиник есть отдельный вход для температурящих пациентов. Можно обратиться без предварительной записи, даже не обращаясь в регистратуру. Если говорить о масштабах роста, для примера могу сказать, что в обычной ситуации мы получаем в день где-то 100-150 вызовов на дом, иногда 200. В прошлый понедельник и в этот понедельник у нас было больше 400 вызовов. Поликлиника справляется с повышенной нагрузкой, тем более что у нас уже есть большой опыт по работе на высоком уровне заболеваемости. Тем не менее грипп – это разные заболевания, поэтому при появлении симптомов должна быть изоляция. Самая эффективная защита – это вакцинация. Мы всегда оставляем резервные дозы, поэтому можно обратиться сейчас. Во всех поликлиниках и пунктах вакцинации, которые у нас есть торговые комплексы, проводят вакцинацию от ковида и от гриппа».

За весь эпидсезон в Псковской области выявлено 16 случаев свиного гриппа, утверждает руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко. Роспотребнадзор уже рекомендует псковичам носить маски в местах массового скопления людей и в закрытых помещениях.

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Псковской области

«Всего у нас зарегистрировано 16 случаев гриппа H1N1, так называемый свиной. В прошлую пятницу, на 46 неделе, регистрировали один случай. К Новому году, возможно, будет пик заболеваемости. Рекомендуем носить маски в местах массового скопления людей, транспорте, в закрытых помещениях. В медицинских организациях, социальных учреждениях эта норма обязательна».

Фото: pskov.zoon.ru

Прививку от гриппа необходимо было делать заранее в качестве профилактики, объясняет главный врач клиники «Профессор», кандидат медицинских наук Елена Аверьянова. Но многие этого не сделали, поэтому сейчас коллективный иммунитет снижен.

«Профилактику нужно было начинать раньше. Во-первых, необходимо было обязательно сделать прививку против гриппа. Это самое главное - профилактика. Штаммы меняются, но эффект от вакцины сохраняется. Дело в том, что наличие хронических заболеваний у человека, таких как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, хронические заболевания внутренних органов, будет отягощать течение любой инфекционной болезни, включая ОРВИ и грипп. Идет ослабление коллективного иммунитета против гриппа, потому что был ковид, который очень сильное напряжение дал на иммунную систему. Дальше было снижение внимание пациентов в профилактике именно гриппа, потому что его не было. Была конкуренция между ковидом и гриппом, поскольку это воздушно-капельные пути заражения. Поэтому не было за последние два года роста. Сейчас место освободилось, и пришел грипп. С первых дней начала болезни необходимы антивирусные препараты и нужен контроль за состоянием свертывающей системы крови. Поскольку в отличие от коронавируса, который дает тромбозы при тяжелом течении, здесь, наоборот, идет геморрагический синдром, когда часть крови начинает выделяться во вне клеточное пространство. Такие препараты для разжижения крови, как ацетилсалициловая кислота, противопоказаны».

Какие меры профилактики сейчас следует соблюдать жителям Пскова, чтобы не заболеть, рассказала главный врач областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова.

Фото: Мария Отраднова / «ВКонтакте»

«В настоящее время защититься можно несколькими способами. Хотя основной способ защиты от гриппа и ОРВИ – это вакцинация, которая должна быть проведена несколько раньше, осенью. Сейчас – это общие принципы соблюдения личной гигиены: мыть руки после посещения общественных мест, носить маску там, где большое скопление людей. Если вы попали в общество, где есть люди с проявлениями вирусных заболеваний (насморк, кашель), то после этого промыть нос, используя различные средства, соляные спреи, которые продаются в аптеках. Убирать обязательно помещения, чтобы в помещении, где вы находитесь, всегда был свежий воздух. Пожилым людям и людям с группой риска рекомендуется сейчас не посещать места с большим скоплением людей, чтобы избежать заражения. Играют роль сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Необходимы прогулки на свежем воздухе, занятия физкультурой, кому это возможно по здоровью. Это общие методы, которые, мне кажется, большинство людей и так соблюдает и прекрасно о них знает. Специфической профилактики на данный момент, наверное, уже нет, потому что вакцинация должна быть проведена раньше».

Старая истина — болезнь легче предупредить, чем лечить — не утратила актуальности. Соблюдение превентивных мер помогает защититься от заражения, сократить риски масштабного распространения болезни.

Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области ожидается к Новому году. На массовых мероприятиях, которые будут проходить перед Новым годом, стоит защитить и себя, и окружающих от распространения болезни, чтобы встретить Новый год здоровыми. По словам экспертов, еще есть немного времени, чтобы привиться от гриппа. Псковичей призывают при первых симптомах недомогания обращаться за помощью к врачам, чтобы не допускать неизбежных ошибок при самолечении.

Анастасия Сливинская