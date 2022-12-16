Общество

«Мастерю или занимаюсь электрикой»: Армен Мнацаканян рассказал о своем досуге

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян рассказал о своем досуге в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если есть свободное время, то я еду на дачу. Хоть я и родился в столице Армянской АССР, но люблю с землей работать, так я отдыхаю. Дрова колю, мастерю или электрикой занимаюсь. Люблю покататься на лыжах в Пушкинских Горах», – отметил гость студии.

У Армена Мнацаканяна есть идея оборудовать на своей даче целую мастерскую, в которой он будет заниматься деревообработкой.

Также депутат в свободное время занимается фотографией.

Напомним, «Чай втроем» - это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.