«Мастерю или занимаюсь электрикой»: Армен Мнацаканян рассказал о своем досуге

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян рассказал о своем досуге в программе «Чай втроем» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
У Армена Мнацаканяна есть идея оборудовать на своей даче целую мастерскую, в которой он будет заниматься деревообработкой.
Также депутат в свободное время занимается фотографией.
Напомним, «Чай втроем» - это программа, в которой ведущие Дмитрий и Татьяна Ивановы раскрывают своих гостей не как профессионалов в той или иной сфере, а как обычных людей.