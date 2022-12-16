Общество

Псковские полицейские запустили акцию «Код безопасности»

Псковские полицейские призывают представителей бизнеса присоединиться к профилактике дистанционных хищений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Видео: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Новый проект «#КодБезопасности» направлен на профилактику дистанционных хищений с банковских карт. Его главная цель – проинформировать население об уловках мошенников, а также довести простые правила безопасности, которые помогут сберечь накопления.

«Не секрет, что практически каждый день псковичи переводят незнакомцам сотни тысяч рублей, пытаясь спасти родственника, попавшего в беду, или стараясь предотвратить незаконное оформление кредита. Причина доверчивости граждан – недостаточное информирование населения. Жертвами мошенников становятся люди разного возраста, профессий и социального статуса – студенты, врачи, водители транспорта, продавцы магазинов и даже сами банковские служащие», - отметили в ведомстве.

Ознакомиться с профилактическим комиксом, разработанным для акции, можно в специальном разделе на официальном сайте ведомства. А для удобства получения информации организаторы разработали qr-код, который можно отсканировать любым мобильным устройством. Узнать о мерах безопасности также можно в социальных сетях – по хештегам #КодБезопасности и #УловкиЛовки.

В УМВД России по Псковской области призвали индивидуальных предпринимателей и представителей бизнеса поддержать «#КодБезопасности» и присоединиться к информированию псковичей: разместить на стаканчиках для кофе навынос, ланч-боксах, картонных коробках для пиццы или пирожных яркие наклейки с qr-кодом, чтобы профилактическая памятка была доступна в любом месте и в любое время. Организаторы уже напечатали первую партию наклеек и готовы оказать содействие в их предоставлении и размещении на одноразовой таре.

Только совместными усилиями можно остановить волну дистанционных краж и мошенничеств, добавили в УМВД.