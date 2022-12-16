Общество

От использования электропроводов без изоляции предостерегли псковичей

Меры предосторожности при эксплуатации обогревательных приборов напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области. Рекомендации по пожарной безопасности разместили на официальном сайте ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода происходит рост техногенных пожаров в жилом секторе. Чаще всего такие пожары происходят в результате неосторожного обращения с огнем, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, отметили в МЧС.

При эксплуатации электрических приборов запрещается:

использовать приемники электрической энергии (электроприборы) в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

устанавливать самодельные вставки «жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и возникновению пожара;

окрашивать краской или заклеивать открытую электропроводку обоями;

пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;

закрывать электрические лампочки абажурами из горючих материалов,

использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

При эксплуатации газового оборудования запрещается:

пользоваться газовыми приборами малолетним детям и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуатации;

открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или не включен ручной запальник;

сушить белье над газовой плитой - оно может загореться;

самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, баллоны, арматуру;

оставлять без присмотра работающие газовые приборы.

При эксплуатации печей следует выполнять следующие требования:

перед топкой должен быть прибит предтопочный лист из стали размером 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий пол от случайно выпавших углей и искр;

запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени;

располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

недопустимо топить печи с открытыми дверцами;

зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть пролиты водой, и удалены в специально отведенное для них безопасное место;

дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки);

запрещается сушить на печи вещи и сырые дрова. Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;

очищают дымоходы от сажи, как правило, перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца во время отопительного сезона;

в местах, где сгораемые и трудно сгораемые конструкции зданий (стены, перегородки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

В случае возникновения пожара звонить по телефону 01, 101, 112.