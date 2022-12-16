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Общество

Фотографию Дантеса продали на аукционе за 340 тысяч рублей

16.12.2022 19:51|ПсковКомментариев: 0

Фотографию Жоржа Дантеса, смертельно ранившего на дуэли Александра Пушкина, продали на online-торгах аукционного дома «Литфонд» за 340 000 рублей при стартовой цене в 90 000 и при прогнозах аукционистов на итоговую цену в 150 000 рублей.


Фото с официального сайта аукционного дома «Литфонд».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», резонансная дуэль 1837 года вынудила Дантеса уехать из России. В книге Марка Алданова «Портреты. Французская карьера Дантеса» читаем: «…Это был не злодей, но беззастенчивый, смелый, честолюбивый эгоист, не перед многим останавливавшийся в поисках выгоды и удовольствий. Свои дела он устраивал недурно. Однако удачником я его не назвал бы. Не говорю об исторической репутации — она, вероятно, мало его волновала. Но и в чисто практическом отношении ему в жизни не так уж везло. Он поехал в Россию, чтобы сделать там блестящую военную карьеру, — и выехал разжалованный, потеряв несколько лет, в обстоятельствах, всем известных. Во Франции он пытался сделать большую политическую карьеру, но люди, с которыми он связывался, уходили в небытие раньше, чем он рассчитывал». 

Выставленный на аукцион так называемый визитный снимок (то есть при размерах собственно картинки в пределах 5,5 × 9 см, а картонной основы-подложки — 6,5 × 10 см) был сделан в 1865 году знаменитым Дисдери (André-Adolphe-Eugène Disdéri), у которого заказывал свои портреты сам император Наполеон III. То есть, Дантес запечатлен на карточке в 53-летнем возрасте.

О покупателе раритета аукционный дом «Литфонд» ничего не сообщает.

Как уточнила главный хранитель музейных предметов Дарья Плотникова, в фондах «Михайловского» есть портрет неизвестного молодого человека; запись на раме картины позволяет предположить, что на ней — изображение Дантеса. Кроме того, недавно портрет Дантеса (как одну из частей триптиха) написал и передал в дар «Михайловскому» современный художник, пскович Владимир Лысюк.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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