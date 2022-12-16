Общество

Росстат оценил рост стоимости новогодних салатов

Стоимость ингредиентов для салата оливье в России в 2022 году выросла на 8,53% (сравнивается ноябрь этого года с ноябрем 2021 года) - до 480,7 руб., а для «селедки под шубой» - на 5,5%, до 224,7 руб., соответствующие расчеты приводит Росстат в информации о динамике цен на продукты питания, необходимых для приготовления новогодних салатов.

Росстат при этом напоминает, что общая инфляция в РФ в ноябре 2022 года составила 11,98% в годовом выражении.

Как отмечает «Интерфакс», среди продуктов питания, необходимых для приготовления оливье, в наибольшей степени за год выросли цены на зеленый горошек (до 87,55 руб. за 380 гр. с 74,23 руб.) и маринованные огурцы (до 92,16 руб. за 400 гр. с 78,14 руб.) - на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез (до 55,75 руб. с 48,73 руб.), на 7,83% - вареная колбаса (до 191, 52 руб. за 400 гр. со 177,62 руб.).

Подешевели на 5,78% куриные яйца (до 31,79 руб. за 4 шт. с 33,74 руб.), репчатый лук - на 5,5% (до 2,92 руб. за 100 гр. с 3,09 руб.), морковь - на 25,06% (до 6,7 руб. за 200 гр. с 8,94 руб.), картофель - на 33,26% (до 12,3 руб. за 400 гр. с 18,43 руб.).

На удорожание салата «Сельдь под шубой» повлиял рост цен на сельдь на 18,39% (до 94,63 руб. за 350 гр. с 79,93 руб.). Свекла при этом подешевела за год на 31,5% (до 8,61 руб. за 300 гр. с 12,57 руб.).