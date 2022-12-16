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Победительница конкурса «Мисс Вселенная» Оксана Федорова отмечает 45-летие

Российская телеведущая, победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная», уроженка Пскова Оксана Федорова отмечает свое 45-летие сегодня, 17 декабря.

Фото: Оксана Федорова

Напомним, Оксана Федорова родилась в Пскове 17 декабря 1977 года. Окончила милицейско-правовой лицей Пскова с золотой медалью. В 1997 году окончила с золотой медалью Псковскую средне-специальную школу милиции и несколько месяцев проработала следователем в одном из районных отделов милиции Пскова. В том же году поступила в Санкт-Петербургский университет МВД РФ на факультет руководителей городских и районных органов внутренних дел. В 2000 году окончила с отличием университет, получила звание старшего лейтенанта милиции и проработала несколько месяцев дознавателем в линейном отделе внутренних дел (ЛОВД) аэропорта «Пулково».

Еще будучи студенткой, Оксана Федорова в 1999 году победила в конкурсе «Мисс Санкт-Петербург». В 2001 году стала победительницей конкурса «Мисс Россия», в 2002 году - конкурса «Мисс Вселенная 2002», проходившего в Пуэрто-Рико.

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В настоящее время Оксана Федорова всерьез увлекается оперным вокалом и намерена попробовать себя в качестве оперной певицы.