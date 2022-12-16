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Общество

День открытых дверей для молодожёнов состоялся в особняке Лавриновского в Пскове

17.12.2022 19:19|ПсковКомментариев: 0

Вторая встреча в рамках Дней открытых дверей для молодожёнов прошла в особняке Лавриновского в Пскове сегодня, 17 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель директора Государственного архива Псковской области Валерия Волкова рассказала об истории дома и его хозяевах – Лавриновских, о том, что означает змея на фасаде дома и президентом какой европейской страны стал один из их родственников.

Специалист отдела ЗАГСа поделилась нюансами процесса регистрации, пояснила, как можно устроить постановочную свадьбу с выносом колец детьми.

Свадебный консультант, ведущий праздничных мероприятий Иван Гарбуз поделился советами, чем развлечь гостей «на welcome» и в перерывах программы, как разнообразить вечер. 

«Гость - это такой же важный человек на свадьбе, как и молодожёны. Когда жених и невеста отправляются на фотосессию, гости маются. Следует продумать "путь гостя", как говорится у профессионалов. Есть много технических моментов, которые я могу вам предложить. Например, активные фотозоны - фотобудки, bullet time и видеоспиннер», - отметил он. 

Он также поделился советами, как составить тайминг программы праздника, объяснил отличия восприятия свадьбы молодожёнам и гостями.

Следующие бесплатные встречи-консультации для женихов и невест в особняке Лавриновского пройдут 11 и 28 января, а также 8 февраля 2023 года в 17:30.

На них будущие молодожены смогут узнать контакты подрядчиков в сфере свадебной индустрии, получить помощь в составлении плана и тайминга свадебного дня, советы в грамотном выборе свадебной площадки, оригинальные идеи организации свадьбы, рекомендации по аренде транспорта. Специалисты помогут подобрать образы жениха и невесты, платье, букет, бутоньерку, шкатулку, фату.  Также они окажут помощь в планировании свадебного бюджета, оформить свадебный торт и подобрать кондитера.
Кроме того, предостерегут от неприятных сюрпризов в процессе самостоятельной организации свадьбы. 

Менеджер Театрально-концертной дирекции Псковской области Анна Зотина добавила, что в особняке Лавриновского организуется ежегодный проект - репетиция свадьбы. Организаторы собирают специалистов, проводят постановочную регистрацию, выставляется на дегустацию американский кейтеринг, гости могут сфотографироваться, также происходит показ свадебных образом по последним трендам моды. Ближайшая репетиция пройдёт 26 февраля. Её гости смогут узнать контакты всех свадебных специалистов, которые помогут организовать торжество «под ключ».

Пришедшие на такие встречи могут возможность получить скидки на свадебные услуги.

Предварительная запись на встречи проводится в группе «Особняк Лавриновского» в социальной сети «ВКонтакте».

Теги: #загс #свадьба
Источник: Псковская Лента Новостей
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