Общество

8 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

8 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 125 838. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

За сутки от инфекции избавилось 52 пациента, всего - 123 651. Число летальных исходов остается неизменным - 1953.

Статистика по муниципалитетам:

Псков –41235/3

Великие Луки –18262/3

Бежаницкий район –1612/0

Великолукский район –2856/0

Гдовский район –2256/0

Дедовичский район –3108/0

Дновский район –1024/0

Красногородский район –1144/0

Куньинский район –1071/0

Локнянский район –1215/0

Невельский район –5667/0

Новоржевский район –1353/0

Новосокольнический район –3306/0

Опочецкий район –3840/2

Островский район –6101/0

Палкинский район –1282/0

Печорский район –2983/0

Плюсский район –1978/0

Порховский район –4569/0

Псковский район –9720/0

Пустошкинский район –1591/0

Пушкиногорский район –1810/0

Пыталовский район –1925/0

Себежский район –3010/0

Стругокрасненский район –2125/0

Усвятский район –749/0.