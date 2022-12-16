8 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 125 838. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
За сутки от инфекции избавилось 52 пациента, всего - 123 651. Число летальных исходов остается неизменным - 1953.
Статистика по муниципалитетам:
Псков –41235/3
Великие Луки –18262/3
Бежаницкий район –1612/0
Великолукский район –2856/0
Гдовский район –2256/0
Дедовичский район –3108/0
Дновский район –1024/0
Красногородский район –1144/0
Куньинский район –1071/0
Локнянский район –1215/0
Невельский район –5667/0
Новоржевский район –1353/0
Новосокольнический район –3306/0
Опочецкий район –3840/2
Островский район –6101/0
Палкинский район –1282/0
Печорский район –2983/0
Плюсский район –1978/0
Порховский район –4569/0
Псковский район –9720/0
Пустошкинский район –1591/0
Пушкиногорский район –1810/0
Пыталовский район –1925/0
Себежский район –3010/0
Стругокрасненский район –2125/0
Усвятский район –749/0.