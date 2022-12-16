Общество

Российское движение молодежи назвали «Движением первых»

Участники Российского движения детей и молодежи на первом съезде в Москве выбрали название «Движение первых». Об этом сообщает РИА Новости.

За этот вариант проголосовали 1278 человек, против выступили семь, еще 13 воздержались. Всего на съезде присутствуют 1393 участника.

Первый съезд Российского движения детей и молодежи проходит с 18 по 20 декабря в Москве. Как уточнили в пресс-службе организации, участники обсудят основные направления деятельности РДДМ и ее организацию.

Важным событием также стало видеообращение Путина к участникам мероприятия. В числе прочего он выразил надежду, что молодое поколение благодаря своей решительности, поступкам и открытости намерений сделает мир более справедливым.

На церемонии закрытия съезда 20 декабря пройдет награждение победителей Премии «Больших перемен», награды получат самые «теплые, душевные, дружественные и способствующие развитию детей проекты». Отделения РДДМ откроются в каждом регионе и муниципалитете России, создатели движения обещали стремиться к тому, чтобы в каждой школе появились первичные ячейки организации.