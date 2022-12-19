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Общество

«Гордого» отца мечтает найти и обнять не поделившая с ним квартиру псковичка

19.12.2022 21:40|ПсковКомментариев: 1

Александра Папушкина разыскивает дочь Виктория в Псковской области через проект «Жди меня». Об этом сообщается в группе телешоу в социальной сети «ВКонтакте».

«Ищу своего папу. Потеряла с ним связь примерно в 2008-2009 году. Мы жили в городе Пскове. Он захотел продать свою квартиру, где 1/3 была моя. Мы продали, и он захотел с меня взять эти деньги. Произошел спор, и он перестал со мной общаться. Я - молодая, он - гордый. Когда я решила ему позвонить, оказалось, что тот номер более не его. Связалась с новыми хозяевами квартиры, они говорили, что он до сих пор не выписался, что он им лично говорил, что переезжает в Анапу. Потом различные знакомые рассказывали мне разную информацию, которая противоречит друг другу», - написала она в адрес программы «Жди меня».

Спустя несколько лет женщине написал сводный брат из Санкт-Петербурга и сказал, что его маме пришло письмо от отца.

«Мы стали пробивать адрес и оказалось, что по указанному адресу находится просто гаражный кооператив и нашего отца там нет. Более никаких ниточек нет. Я лично звонила и в миграционную службу города Анапы, и в ЗАГС (не зафиксирована ли дата смерти там), но нигде никаких данных нет. Знаю, что пенсия ему начисляется, а это значит, что мой папа живой. Моя самая большая мечта - снова его увидеть, обнять крепко и сказать, что я его очень люблю. Мне от него не нужно ничего, кроме того, чтобы снова его обнять. А если же он все-таки уже умер, то очень важно знать, где его могила, чтобы прийти туда», – добавила она. 

Всех, кто обладает какой-либо информацией о родственниках красноармейца, просят оставить отклик на сайте телепрограммы. Заявку можно найти по номеру №2868765.

Теги: #поиск людей
Источник: Псковская Лента Новостей
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