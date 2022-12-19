Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Об итогах прошлой недели, как обычно, расскажут Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Приказано добавить: президент поручил с января увеличить зарплату работникам бюджетной сферы.
- К елке, мандаринам и шампанскому – противовирусные, от кашля и общеукрепляющие: пик заболеваемости ОРВИ и гриппом в Псковской области придется на новогодние праздники. Школы Пскова ушли на неделю «дистанта».
- Быстрее, выше, сильнее – какие районы области стали лидерами по результатам работы за год?
- Не ждали: Геннадий Иойлев стал новым начальником управления образования Пскова.
- Сотня «самых-самых» - Псковская Лента Новостей опубликовала рейтинг самых влиятельных персон уходящего года.
- И, как всегда, в нашей программе прозвучат комментарии политического обозревателя Александра Савенко и экономического обозревателя Алексея Овчинникова.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.