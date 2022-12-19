Общество

Какой ожидается погода в новогоднюю ночь в Псковской области, рассказала синоптик

Потепление задержится в Псковской области до 25 декабря. В новогоднюю ночь псковичей ждет уже минусовая температура. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем потепление, и оно будет достаточно ощутимым. Осадки смешанные: в виде мокрого снега, снега с дождем и дождя. Температуры дойдут до нуля, а в отдельные дни станут положительными. С 24-25 декабря температуры перейдут на несущественный минус и могут достигать -5°C. Мы предполагаем, что такая погода будет до конца декабря, в новогоднюю ночь и в начале новогодних каникул», - рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик предупредила, что во время потепления стоит быть готовыми к гололеду и ледяным дождям.