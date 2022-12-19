Общество

Номера телефонов для записи к врачу в Пскове напомнили в облздраве

Номера телефонов для записи к врачу в Псковской городской поликлинике №1 напомнила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Хотела бы пожаловаться на работу регистратуры поликлиники №1 города Пскова. По указанным номерам несколько дней не дозвониться для записи к врачу: либо занято, либо не отвечают. Такое ощущение, будто они трубки снимают, чтобы звонков не поступало!» - написала на сайте губернатора местная жительница.

В ответ Марина Гаращенко напомнила, что приём вызовов и запись к врачам осуществляется по телефону диспетчера, а также по телефону колл-центра: 299-028 в часы работы поликлиники с 8.00 до 20.00 в будние дни.

В вечернее и ночное время в колл-центре работает автоответчик, на который можно сообщить свои данные и причину обращения. По телефону регистратуры:

запись к врачу: 66-53-54;

вызов врача на дом: 66-53-57, 66-53-58.

Актуальность номеров всегда можно проверить на сайте медицинской организации. Также имеется запись к врачу через единый портал государственных услуг или через региональный портал в личном кабинете, заключила глава профильного комитета.